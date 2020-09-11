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محافظات

مواطنو سيناء عن قرار مد فترة التصالح: نحن أحق بتقليل نسبة الرسوم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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احمد صالح
ثمن المواطنون في محافظة شمال سيناء قرار رئيس الوزراء بشان بمد فترة إجراءات التصالح لمدة شهرين.. للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدين أنها بداية لتوفيق الأوضاع والاحتفاظ بالمباني دون إزالة.

وقال محمد شبل العريش ، إن هذه الفترة تعطي فرصة للمواطنين لالتقاط الأنفاس بإتمام الخطوات المطلوبة للتصالح والحفاظ على المباني محل المخالفة .

وأكد محمد احمد العريش ، أنها ستعطي الفرصة لتوصيل المرافق والاحتفاظ بالمنزل دون أي تهديد بالإزالة ، خاصة وأن الإجراءات ستكون عن طريق مجلس المدينة المختص و صادر له ترخيص مسجل .

قال خميس محمد،  إن القرارات الجديدة أعادت الروح  للمواطن، من اجل الحفاظ على منزله بدلا من الهدم والحصول على تسجيل للعقار معتمد من الدولة ، يتيح توصيل المرافق بشكل رسمي وهي كذلك خطوة نحو الاستقرار في سيناء ، وهو البداية الحقيقية للتنمية والتعمير.

ووجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح، كما ووجه الشكر لمحافظ شمال سيناء علي التسهيلات المقدمة وتخفيض قيمة سعر المتر إلي 50 جنيها للمساحة الأقل من 100 متر .


وقال محمد سالم، أن قرار المحافظ، بتخفيض قيمة الرسوم عن المتر بنسبة 25% أعطى دفعة قوية للمواطنين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح علي مخالفات البناء ،مؤكدا علي انه يفضل الدفع بدلا من تنفيذ قرار الإزالة. 

وطالب إبراهيم الكاشف ، بتطبيق قرار المحافظ بتحديد 50 جنيها للمساحات التي تقل عن 100متر ،على المساحة التي تزيد عن ذلك ، لان معظم المنازل بشمال سيناء ما بين 300 متر إلى 400 متر مربع .


وتمنى محمد حجاج ،العريش ان تصل نسبة التخفيض في رسوم التصالح علي مخالفات البناء في سيناء الي 55٪ طبقا لتصريحات رئيس الوزراء ، خاصة وان أبناء شمال سيناء أحق بهذه النسبة، لظروفهم الخاصة .
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