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محافظات

14 مسجدا جديدا خلال شهر.. طفرة في بيوت الله بالإسكندرية..شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:02 م
افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة
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أحمد بسيوني
أقيمت اليوم شعائر صلاة الجمعة بستة مساجد جديدة بالإسكندرية، من بينهم ثلاثة مساجد جديدة في منطقة بشائر الخير 3، تحت رعاية أ. د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وقال الشيخ محمد خشبة إن محافظة الإسكندرية ما زالت تزهو وتتزين بافتتاح مساجد جديدة في شتى ربوعها، حيث تم افتتاح خمسة مساجد جديدة اليوم هى : مسجد الشهيد الهامي عبدالمنعم، ومسجد ال بسيوني سليمان، ومسجد محمود منتصر بمنطقة بشائر الخير 2، ومسجد الهدى سند1 النهضة بالعامرية ١، و مسجد الروضة الشريفة بمنطقة المراغي، ومسجد النور بقرية اليمامة التابع لإدارة برج العرب.

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وأضاف الشيخ خشبة أن هذه المساجد هي استمرار لجهود الدولة في مجال التنمية والعمران وأكد انها أبلغ رد على من يكيلون الاتهامات للدولة فبهذه المساجد الثلاثة تكون حصيلة ما تم افتتاحه هذا الشهر في الإسكندرية أربعة عشر مسجدا.

وأكد خشبة أن الأمور كانت تسير على ما يرام وانا الرواد كانوا في اعلى درجات الالتزام والأخذ بالإجراءات الاحترازية، مشيدًا بدور الأئمة وعمال المساجد فى الإعداد والتنظيم لاستقبال ضيوف الرحمن.

وقد أدى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية صلاة الجمعة في مسجد الشهيد الهامي عبدالمنعم، في حضور النائب حسنى حافظ عضو مجلس النواب والنائب أبوالعباس التركي عضو مجلس النواب والنائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب والنائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب.

14 مسجدا جديدا خلال شهر.. طفرة في بيوت الله بالإسكندرية..شاهد
14 مسجدا جديدا خلال شهر.. طفرة في بيوت الله بالإسكندرية..شاهد
14 مسجدا جديدا خلال شهر.. طفرة في بيوت الله بالإسكندرية..شاهد
14 مسجدا جديدا خلال شهر.. طفرة في بيوت الله بالإسكندرية..شاهد
14 مسجدا جديدا خلال شهر.. طفرة في بيوت الله بالإسكندرية..شاهد
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