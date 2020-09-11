أبوهم بيعاقبهم .. شخص يكبل طفلين ويتركهما أعلى سطح عقار بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية قى كشف ملابسات واقعة تداول بعض الصور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لشخصين مُكبلين أعلى سطح أحد العقارات بالإسكندرية.





جاء ذلك فى ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تداول بعض الصور لشخصان مُكبلان أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.





وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالإسكندرية إلى أن الشخصين هما طفلين (شقيقين - 10 ، 11 سنه– مقيمان بذات العقار) ، وتبين قيام والدهما (عامل – مقيم بذات العنوان) بتكبيلهما وتركهما أعلى سطح العقار.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بدعوى معاقبتهما لقيامهما بسرقة مبلغ مالى منه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



