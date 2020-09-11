وزير الأوقاف: الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدور العبادة

وضع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حجر الأساس لمسجد الإيمان ودار مناسبات ( رجال – سيدات ) بمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق بتكلفة 15 مليون جنيه في حضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والقيادات الأمنية والعقيد رضا الحسيني عبد الرافع المستشار العسكري لمحافظة الشرقية والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية وعدد من أهالي المنطقة.





أكد وزير الأوقاف أن الدولة المصرية تبني ولا تهدم وتولي اهتمامًا خاصًا بدور العبادة لافتًا إلي أنه من المقرر افتتاح 200 مسجد خلال هذا الأسبوع بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلى إفتتاح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية بتكلفة تتخطي الـ 200 مليون جنيه خلال إحتفالاتها بالعيد القومي لتمثل صروحا اسلامية ومنارات تثقيفية ودعوية جديدة تسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتطبيق صحيح الدين .





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وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود وزارة الإوقاف والحكومة في اقامة المساجد وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيزها وفرشها لتصبح صروحًا إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتقدم فردا صالحا يساهم في تقدم وبناء المجتمع , مؤكدًا أن المسجد ودار المناسبات مقامين علي مساحة 1100 متر لخدمة أهالي منطقة القناطر التسعة ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل المنطقة والتي عانت لسنوات طويلة من الإهمال وعدم الاهتمام.