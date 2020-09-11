فرض الحظر من جديد بمدينة بريطانية كبرى لزيادة حالات كورونا

فرضت مقاطعة برمنجهام البريطانية الحظر من جديد، حيث سيتم منع الناس من الاختلاط مع أي شخص خارج منزلهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

قال رئيس بلدية ويست ميدلاندز آندي ستريت إنه سيسمح له بقراءة بيان بعنوان "حظر الاختلاط المنزلي في برمنغدجهام وساندويل وسوليهول"، بموافقة وزير الصحة مات هانكوك، الذي كان من المقرر أن يصدر هذا الإعلان.





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يأتي ذلك مع تضاعف عدد مرضى فيروس كورونا التاجي الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى في المدينة كل أسبوع.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يصلرع سبعة أشخاص من أجل حياتهم في العناية المركزة إثر إصابتهم بالمرض، حيث تم تجهيز 68 في أجنحة مستشفى الملكة إليزابيث وهارتلاندز لاستقبال المرضى ، وفقًا لتقارير محلية.

فيما يختبر المئات إصابتهم بالفيروس كل أسبوع ، مما يعني أن الكثيرين قد يكونون على بعد أيام فقط من الحاجة إلى رعاية المستشفى.



