خدمات رقمية للزوار| وفد السياحة يتفقد المواقع الأثرية بـ أسوان.. صور

تفقد وفد من وزارة السياحة والآثار برئاسة الدكتورة إيمان زيدان ، مساعد الوزير لتطوير المواقع الاثرية والمتاحف عددًا من المناطق الاثرية بأسوان برفقة الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير آثار أسوان والنوبة.





ضمت الجولة التفقدية معابد إيزيس وفيله وبعض المواقع السياحية التى طالبت محافظة أسوان بإدراجها ضمن الخريطة السياحية ، كما تفقد الوفد أعمال التطوير فى السوق السياحي .





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والتقى الوفد خلال زيارته للمحافظة مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان والذى أكد على أهمية رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية بجانب دعمها بحمامات عمومية ثابتة ومتنقلة ، بالإضافة إلى إمتداد ذلك للميادين الرئيسية وأماكن إنتظار الحافلات السياحية.





وأشاد بدور وزارة السياحة والآثار في تطوير العديد من المواقع والمتاحف الأثرية ومن بينها متحف النوبة ومعابد فيله وأبو سمبل والمقابر الفاطمية وغيرها من المقاصد التى تتمتع بها أسوان ، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة فى تنفيذ خطة التطوير الشامل للسوق السياحى وميدان المحطة وحدائق درة النيل والنباتية ، فضلًا عن طرح الحديقة الإستوائية للإستثمار السياحى.





وأضاف المحافظ أنه جار الدراسة والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتأهيل الطريق المؤدى لمنطقة جبل السلسلة الأثرية بكوم أمبو وذلك بطول 2 كم لضمه إلى البرامج السياحية وبالتالى العمل على زيادة عدد الليالى السياحية ، بجانب وضع مخطط للترويج والتسويق السياحى للمقاصد السياحية بأسوان سواء التى يشملها البرنامج السياحى أو غير المدرجة وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والتراثية .







