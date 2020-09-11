أوقاف أسوان: طفرة فى إنشاء المساجد في عهد الرئيس السيسي.. صور

تشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية إستكمال سلسلة إفتتاح العديد من المساجد بمختلف المدن والمراكز وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإفتتاح المساجد سواء التى تم إقامتها بالجهود الذاتية أو التى يساهم فى إنشائها صندوق عمارة المساجد التابع للأوقاف .





قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تم إفتتاح مسجد البسيون بقرية غرب أسوان وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، ووكيل الوزارة، بجانب لفيف من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية ووسط فرحة من أهالى وسكان المنطقة.





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وأكد الدكتور محمد عزت فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " بأن مسجد البسيون يأتى ضمن المساجد التى تفتتحها وزارة الأوقاف اليوم تأكيدًا على دور الدولة فى بناء وإعمار المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية.





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأن مسجد البسيون يقع بنجع البسيون بقرية غرب أسوان على مساحة تبلغ نحو 300 متر مكعب، وألقيت فيه أول صلاة جمعة وكانت خطبتها بعنوان: "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" .





وأشار الدكتور محمد عزت، إلى أن محافظة أسوان بها 4 مساجد جديدة تم تنفيذها بواسطة الجهود الذاتية، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وهم: "البسيون بغرب أسوان والذى تم افتتاحه اليوم، وكذلك مسجد النصر بالشيخ هارون بمدينة أسوان، والنور بإدفو، وعمر بن الخطاب بمدينة الرديسية بإدفو".





وتابع فضيلة الشيخ محمد عزت بأن هناك مجموعة من المساجد جارى إنشاؤها بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان سواء من خلال صندوق عمارة المساجد التابع لوزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية.





وأكمل محمد عزت بأن كل المصلين ورواد المساجد لديهم وعى كامل بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد داخل المسجد من إرتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى وجلوسهم فى أماكن التباعد وغيرها من الإجراءات الاحترازية، وهذا دليل على وعى رواد المساجد بهذه القضية إلى أن يأذن الله برفع البلاء عن العالمين .





ويمثل مشروع بناء وإنشاء المساجد طفرة كبيرة شهدتها الفترة الحالية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تواصل الدولة خطتها لعمارة وبناء المساجد خاصة فى المدن الجديدة التي يتم إنشائها.





فى محافظة أسوان وتحديدا في مدينة أسوان الجديدة خصصت الدولة فى الفترة من عام 2018 وحتى الآن 6 قطع أراضى لإنشاء مساجد تخدم مدينة أسوان الجديدة حيث أن المساجد الجديدة فى مدينة أسوان الجديدة ستقع على مساحات ما بين 1000م2 و 4000 م2، فى عدد من المواقع التي تخدم المدينة وهى:"الحى الثالث المجاورة الثانية، الحى الثانى المجاورة الرابعة، الحى الثانى المجاورة الثالثة، الامتداد المستقبلي "حى الجامعات"، الحى الثانى - مركز خدمات الحى الثانى، الحى الأول منطقة المثلث البحرى".



