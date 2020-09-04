أوقاف أسوان: لم نرصد أي مخالفات داخل المساجد في صلاة الجمعة .. صور

أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان على عدم رصد أى مخالفات داخل المساجد مع إقامة صلاة الجمعة للأسبوع الثانى بعد إعادتها مرة أخرى عقب إنتهاء فترة التوقف التى أستمرت لعدة أشهر .
وقال الدكتور محمد عزت إن صلاة الجمعة أجريت بتطبيق المصلين للإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع مراعاة التباعد الإجتماعى ، علاوة على إلتزام المصلين بإصطحاب المصليات الخاصة بهم ، فضلًا عن ارتداء الكمامات .
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وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إلى أن خطبة الجمعة يتم تنفيذها وفقًا لتعليمات الوزارة بحيث لا تزيد مدتها عن 10 دقائق.
وتابع محمد عزت أن كل المصلين ورواد المساجد لديهم وعى كامل بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد داخل المسجد من إرتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى وجلوسهم فى أماكن التباعد وغيرها من الإجراءات الاحترازية، وهذا دليل على وعى رواد المساجد بهذه القضية إلى أن يأذن الله برفع البلاء عن العالمين .
وتابع الدكتور محمد عزت بأن محافظة أسوان بها 4 مساجد جديدة تم تنفيذها بواسطة الجهود الذاتية، وسيتم إفتتاحها خلال الفترة المقبلة، وهى مساجد البسيون بغرب أسوان، والنصر بالشيخ هارون بمدينة أسوان، والنور بإدفو، وعمر بن الخطاب بمدينة الرديسية بإدفو"، فيما أن هناك بعض المساجد يساهم فى إنشائها صندوق عمارة المساجد التابع للأوقاف .