ضبط 510 مخالفات مرورية و 29 قضية تموينية فى حملة بأسوان

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم الجمعة فى ضبط 510 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع المحافظة بتوجيهات من العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور بأسوان، ورئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور .
وقد أسفرت نتائج الحملة المرورية عن ضبط سيارة و3 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 71 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 84 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.
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وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة .
وفى مجال ضبط قضايا المخالفات التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية متنوعة خلال حملة على الأسواق بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان حيث أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية ، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى ، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
هذا وقد تركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص ، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .
وقد أسفرت نتائج الحملة المرورية عن ضبط سيارة و3 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 71 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 84 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.
وأقرأ أيضًا| ضبط 806 هاربين من أحكام و30 قضية تموينية بأسوان
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة .
وفى مجال ضبط قضايا المخالفات التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية متنوعة خلال حملة على الأسواق بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان حيث أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية ، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى ، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
هذا وقد تركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص ، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .