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حوادث

السيطرة على حريق شب بـ شونة لتخزين قش الأرز في كفر الشيخ

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:18 م
حريق فى شونة
حريق فى شونة
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محمود زيدان
تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، من السيطرة على حريق نشب في شونة لتخزين قش الأرز بإحدى قرى مركز مطوبس، ولم يسفر الحادث أي خسائر في الأرواح.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق في مخزن لتدوير المخلفات الزراعية "قش الأرز" بعزبة سراج التابعة لمركز مطوبس.

على الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء، والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث، أن الشونة تقع على مساحة 8 آلاف متر خارج الكتلة السكنية للقرية، وبها أطنان من قش الأرز، ولا توجد أي إصابات أو وفيات جراء الحريق.

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأدلة الجنائية، والنيابة العامة لتتولى التحقيق. 
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