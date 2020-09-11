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محافظات

محافظ أسوان: تخفيض اسعار التصالح يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب المخالفات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:31 م
استقبال طلبات المتصالحين
استقبال طلبات المتصالحين بمخالفات البناء.
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، استقبال طلبات المتصالحين بمخالفات البناء. 

واستقبل المركز التكنولوجى بكوم أمبو المتصالحين ويتم استيفاء أوراق التصالح والتقنين بالمركز التكنولوجى واستيفاء أوراق التصالح والتقنين والإستفسارات، كما قامت القيادات التنفيذية بأسوان بمتابعة سير العمل وسرعة الإنجاز لخدمة أكبر عدد من المواطنين في ضوء التيسير على المواطنين،  مع مراعاة لظروف البعد الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين. 

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وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء بنسبة 30 % بالمدن ، و20 % بالقرى مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة مقابل التصالح الواردة باللائحة التنفيذية لقانون 17 لسنة 2019.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال المحافظ بأنه سيتم إستمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم مع إعطاء مهلة شهرين لإستيفاء باقى المستندات.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن محافظة أسوان سبق لها خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح خلال شهر يوليو الماضى بنسب تراواحت ما بين 30 % إلى 50 % مما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم ، بجانب التسهيلات الإدارية والفنية التى تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة.

ولفت محافظ أسوان إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت 3949 طلبا حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 19,1 مليون جنيه .
محافظ أسوان: تخفيض اسعار التصالح يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب المخالفات
محافظ أسوان: تخفيض اسعار التصالح يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب المخالفات
محافظ أسوان: تخفيض اسعار التصالح يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب المخالفات
محافظ أسوان: تخفيض اسعار التصالح يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب المخالفات
محافظ أسوان: تخفيض اسعار التصالح يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب المخالفات
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