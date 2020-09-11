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حوادث

ضبط 546 هاربًا و501 مخالفة مرورية و28 قضية تموينية بأسوان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:06 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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شاذلى عبد الفتاح
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم فى مجال ضبط الهاربين من الأحكام فى تنفيذ 546 حكمًا شمل ضبط جناية و129 حكم حبس جزئى و24 حكم حبس مستأنف و253 أحكام غرامات و139 أحكام المخالفات. 


وفى مجال ضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة والمولد المخدرة تم ضبط متهم وبحوزته كمية من البانجو تزن حوالى كيلو جرام.


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية ضمت 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية. 

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 501 مخالفة مرورية متنوعة شملت فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل دائرة قسم شرطة اول أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى مخدر "حشيش وبانجو واقراص مخدرة". 

كما تم ضبط سيارة و2 دراجة نارية وتوك توك بدون تراخيص، وتحرير 74 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفورى فى 76 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 120 مخالفة متنوعة. 

وتركت نتائج الحملة اثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
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