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أخبار العالم

خطوة تاريخية.. بنس: الاتفاق بين البحرين وإسرائيل يمهد الطريق للسلام في الشرق الأوسط

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:36 م
نائب الرئيس الامريكي
نائب الرئيس الامريكي مايك بنس
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أحمد محرم
أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن "معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية تمهد الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف بنس أن "معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل؛ أفضل تكريم لذكرى هجمات 11 سبتمبر".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

وقال ترامب "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".

وأكمل ترامب "توصلنا لاتفاقية سلام تاريخية أخرى اليوم، البحرين ثاني دولة عربية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل في غضون 30 يومًا".

واستطرد ترامب " نشكر البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة يوم 25 يونيو 2019 ونؤكد أنها كانت خطوة هامة لتحقيق السلام".

وأكد ترامب أن "فتح الحوار والعلاقات المباشرة سيعزز التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "العاهل البحريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعربا عن شكرهما للرئيس الأمريكي لجهوده في تحقيق السلام بالمنطقة".
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