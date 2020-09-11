وزير خارجية البحرين عن السلام مع إسرائيل: خطوة واقعية لمواجهة تحديات استراتيجية

أكد وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل.





وأوضح الزياني أن مملكة البحرين تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خيارًا استراتيجيًا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.





ووصف الوزير البحريني هذه الخطوة بأنها "خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية"، مضيفا أن المنامة تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة.





وأضاف أن إعلان السلام بين البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم.



