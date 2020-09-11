AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير خارجية البحرين عن السلام مع إسرائيل: خطوة واقعية لمواجهة تحديات استراتيجية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:13 م
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني
Advertisements
قسم الخارجي
أكد وزير خارجية البحرين  الدكتور عبد اللطيف الزياني، أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها  الملك حمد بن عيسى آل خليفة  لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل.

وأوضح الزياني أن مملكة البحرين تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خيارًا استراتيجيًا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

ووصف الوزير البحريني هذه الخطوة بأنها "خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية"، مضيفا أن المنامة تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة.

وأضاف أن إعلان السلام بين البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم.

وأكد الزياني أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات إسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فسحة أمل للسلام

ملك البحرين يستقبل كوشنر.. ويشيد بموقف الإمارات في تحقيق السلام

البحرين تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. بيان مشترك

كان رمالا مليئة بالدماء.. ترامب: الشرق الأوسط يتغير بشكل لم يتصوره أحد

دور قيادي.. إشادة بحرينية أمريكية إسرائيلية بالإمارات وولي عهد أبوظبي

خطوة تاريخية.. بنس: الاتفاق بين البحرين وإسرائيل يمهد الطريق للسلام في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

لأصحاب الوزن الزائد .. 3 خضراوات لا تحتوي على سعرات حرارية

محافظ الإسكندرية: مش هنطرد مواطن برة شقته حتى لو مخالفة.. فيديو

التحريات: صالح جمعة قاد سيارة شقيقه منتهية الترخيص واصطدم بسيارتين

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات..وعيار 21 يسجل 849 جنيها للجرام

مبروك يا حبيبي.. إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بخطوبته

"درجة حرارته 39.5".. معتز الدمرداش يكشف موقفا مخيفا حدث له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

لماذا اختبار بعض المصابين بـ فيروس كورونا يظهر سلبيا في البداية؟