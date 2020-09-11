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رياضة

الأهلي والإسماعيلي .. هدف وركلة جزاء ضائعة في شوط أول مثير بطله الـ VAR

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:24 م
الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي
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محمد سمير
أنهى  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على الإسماعيلي بهدف نظيف  في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

تقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول  من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي أيد القرار باحتساب ركلة الجزاء.

وأضاع لاعبو الإسماعيلي فى الدقيقة 7 فرصة التعادل مع الاهلي بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء يقابلها الشامي بتسديدة قوية لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

وشهدت أحداث المباراة هدوء ومحاولة سيطرة الأهلي وسط الملعب لامتصاص حماس الإسماعيلي المندفع هجوميا لينحسر اللعب داخل وسط ملعب الفريقين بدون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين .

وشهدت الدقيقة 19 احتساب ركلة جزاء جديدة للأهلي بعد تسديدة من أفشة إصطدمت بيد أحد مدافعي الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود محمود عاشور إلى الفار ويقوم بإلغائها.

وفى الدقيقة 22 اضاع لاعبو الإسماعيلي مرة أخرى فرصة التقدم من خلال تسديدة خطيرة لأسامة إبراهيم بعدما سدد كرة لوب تخرج بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي وكادت ان تشكل خطورة على مرمى الشناوي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص من لاعبي الاسماعيلي  بعد تمريرة عرضية خلف دفاع الأهلي تصل عند شيلونجو الذي يمر من هاني ويسددها بيسراه تمر على يسار الشناوي الى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للإسماعيلي .

وأضاع عمر الوحش فرصة حقيقية للتقدم فى الدقيقة 45 بعدما أضاع ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد  لمسة يد على مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء.

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.
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