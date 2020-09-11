تعليق صادم من نبيل الحلفاوي على ركلة جزاء الأهلي الملغاة أمام الإسماعيلي

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق - من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر- على ركلة جزاء النادي الأهلي الثانية والملغاة، أمام نادي الإسماعيلي، في الدوري العام المصري المقامة حاليًا.
وكتب نبيل الحلفاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال فيها: «مش ركلة جزاء. حتى لو في إيده»، ليثير جدلا كثيرا من متابعيه الذين اعترضوا على رأيه.
وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف على الإسماعيلي في أحداث الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
تقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.
واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الاسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي ايد القرار باحتساب ركلة الجزاء.
ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.