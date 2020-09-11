تعليق صادم من نبيل الحلفاوي على ركلة جزاء الأهلي الملغاة أمام الإسماعيلي

حرص الفنان نبيل الحلفاوي ، على التعليق - من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر- على ركلة جزاء النادي الأهلي الثانية والملغاة، أمام نادي الإسماعيلي، في الدوري العام المصري المقامة حاليًا.





مش ركلة جزاء. حتى لو في إيده»، ليثير جدلا كثيرا من متابعيه الذين اعترضوا على رأيه. وكتب نبيل الحلفاوي ، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال فيها: «









وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف على الإسماعيلي في أحداث الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.







