القصة الكاملة لـ "مشكلة" صالح جمعة من البداية للنهاية | صور

بداية المشكلة

كشفت التحريات الأولية، في واقعة حادث تصادم سيارة لاعب كرة القدم بالنادى الأهلى صالح جمعة،أن الحادث تسبب في تلفيات بسيارتين.





وبالفحص تبين قيادة اللاعب سيارة باسم شقيقه عبد الله جمعة وأن رخصتي السيير والقيادة منتهيتان.





وتبلغ لقسم شرطة قصر النيل صباح اليوم الجمعة إخطارا بوقوع مصادمة ووجود تلفيات فى سيارات بشارع محمد مظهر بالزمالك.





على الفور انتقل رجال الأمن وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعه عوده ٢٧ سنة لاعب كرة بالنادي الاهلي و بها تلفيات عباره عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى.









وبسؤاله اكد ان اختلت عجلة القيادة بيده مما ادي الي انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع ٣٥٦ ماركة مازدا بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الايسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الايسر و تطبيق بالرفرف الأمامي الايمن ا س ي ١٢٣ ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الايسر و تطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى حال توقفهما علي جانب الطريق مما ادي الي حدوث التلفيات المشار اليها بالسيارات دون إصابات.



