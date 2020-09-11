AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغان فيها فلسفة.. كريم أبو زيد يكشف سبب اختيار ألبوم فكك من الناس

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:42 م
كريم أبو زيد في ندوة
كريم أبو زيد في ندوة صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - سعيد فراج
قال الفنان كريم أبو زيد، إن سبب اختياره عددا قليلا من الأغاني في ألبومه الجديد «فكك من الناس»، هو أن الأغاني القليلة فرصتها أكثر في التسويق الديجيتال للمزيكا، عن الألبوم الذي يحتوي على عدد كبير من الأغاني. 

وأضاف كريم أبو زيد، في ندوة خاصة بـ صدى البلد، أنه قرر العودة لجمهوره بـ 5 أغان مختلفة، تحمل فكرة جديدة تناسب شكله وعمره، لاسيما وأنه قبل 10 سنوات غنى «لون شعرك» التي تناسبت مع صغر سنه آنذاك، مشيرًا إلى أنه لاحظ ظاهرة تدخل الناس في خصوصيات الغير وانشغالهم بأحوال بعض، ما جعله يعمل على ألبوم «فكك من الناس» الذي يحث على الابتعاد عن أي أفراد سلبيين. 

وأشار كريم أبو زيد، أنه بعد استقراره على فكرة الألبوم عقد جلسة مع الشاعر أحمد عرفان الذي كتب الأغنية، ولحنها شقيقه «أشرف أبو زيد»، لافتًا إلى أن هذا الألبوم شكل إنطلاقة له بأن يعمل أغاني بها فكرة وهدف، وليس تقديم أغنية فارغة المضمون. 

وأوضح كريم أبو زيد، أن فكر في سبب طلب الجمهور عليه على الرغم من غيابه سنوات طويلة عن الغناء، مشيرًا إلى أن سبب ذلك هو تقديمه أغان بها فلسفة، على الرغم من أن بعضها تكون أغاني خفيفة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كريم أبو زيد يطرح أغنية الدنيا حلوة من ألبومه الجديد

كريم أبو زيد يطرح أغنية وعيونها.. فيديو

كريم أبو زيد يطرح أغنية دنية ربنا على يوتيوب

أغنية كريم أبو زيد يطرح "فكك من الناس"

كريم أبو زيد يطرح ألبومه الجديد فكك من الناس .. شاهد

الليلة في صدى البلد.. كريم أبو زيد يحتفل بألبوم "فكك من الناس"

ترشيحاتنا

أمن قومي.. الزراعة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

الإفتاء: لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على أرض الدولة المغتصبة

يمكنها التصالح.. النواب يوضح موقف المباني المخالفة قبل 2008

10 دقائق في الملعب .. ماذا فعل كهربا أمام الإسماعيلي بعد 7 أشهر غياب عن الأهلي؟

دولة عربية تعتزم إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل اليوم

أخيرا وقع وهيتجوز .. نجلاء بدر تهنئ أمير شاهين بخطوبته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

تتقيأ 30 مرة يوميًا.. حالة مرضية محيرة تمنع سيدة من تناول الطعام بصورة طبيعية

بـ الروب الأبيض.. شمس الكويتية تستعرض جمالها على إنستجرام