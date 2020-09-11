أغان فيها فلسفة.. كريم أبو زيد يكشف سبب اختيار ألبوم فكك من الناس





وأضاف كريم أبو زيد ، في ندوة خاصة بـ صدى البلد، أنه قرر العودة لجمهوره بـ 5 أغان مختلفة، تحمل فكرة جديدة تناسب شكله وعمره، لاسيما وأنه قبل 10 سنوات غنى «لون شعرك» التي تناسبت مع صغر سنه آنذاك، مشيرًا إلى أنه لاحظ ظاهرة تدخل الناس في خصوصيات الغير وانشغالهم بأحوال بعض، ما جعله يعمل على ألبوم «فكك من الناس» الذي يحث على الابتعاد عن أي أفراد سلبيين.





وأشار كريم أبو زيد، أنه بعد استقراره على فكرة الألبوم عقد جلسة مع الشاعر أحمد عرفان الذي كتب الأغنية، ولحنها شقيقه «أشرف أبو زيد»، لافتًا إلى أن هذا الألبوم شكل إنطلاقة له بأن يعمل أغاني بها فكرة وهدف، وليس تقديم أغنية فارغة المضمون.





وأوضح كريم أبو زيد، أن فكر في سبب طلب الجمهور عليه على الرغم من غيابه سنوات طويلة عن الغناء، مشيرًا إلى أن سبب ذلك هو تقديمه أغان بها فلسفة، على الرغم من أن بعضها تكون أغاني خفيفة.