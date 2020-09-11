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منوعات

بـ الأسود.. رضوى الشربيني بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:27 م
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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محمد بدران

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وعصرية.


وظهرت رضوى الشربيني، بفستان أنيق باللون الأسود، كشف جمالها، من الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه البني الفاتح الذي يتناسب مع ظهورها.


كما تركت شعرها البنى الطويل بطريقة ناعمة تخطف الأنظار، وعلقت قائلة: "كنت أعتقد فىً يوم من الايام انه لون ده عمره ما هيليق عليه🙈"


يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.


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