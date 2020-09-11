عبد الحفيظ: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة للتتويج بلقب الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، في الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.
ووجه عبد الحفيظ الشكر للاعبين على مجهودهم وتركيزهم خلال المرحلة الماضية، وطالبهم باستمرار التركيز لحسم لقب الدوري بشكل رسمي، قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مدير الكرة إن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا مساء اليوم على الإسماعيلي، وبات على بعد خطوة من حسم لقب الدوري، معربًا عن أمله فى أن يكون التتويج الرسمي بلقب الدوري يوم الإثنين المقبل أمام الاتحاد السكندري.
وأوضح عبد الحفيظ أن المستوى المتدرج للفريق عقب العودة من فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا أمر طبيعي، مشيرا إلى أنه يأمل في وصول اللاعبين إلى المستوى المطلوب قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.
وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق مستمر في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم الإثنين المقبل، والمطلوب في الفترة الحالية هو التركيز التام في هذه المواجهة من أجل حسم الفوز بلقب الدوري رقم 42 في تاريخ النادي.
وأكد عبد الحفيظ أن ظهور مؤمن زكريا أمس في مران الفريق كان أكبر دافع للاعبين أمام الإسماعيلي، في مشهد يعكس قيم النادي الذي دائمًا ما يكون بجوار أبنائه.
وشدد سيد عبد الحفيظ على أن الأهلي جاهز لمواجهة الوداد في أي وقت، بعد قرار «كاف» بتأجيل مواجهتي الفريقين إلى أكتوبر المقبل بدلا من سبتمبر الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا في دولة المغرب الشقيقة.