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رياضة

عبد الحفيظ: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة للتتويج بلقب الدوري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي ‏بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، في ‏الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.‏
ووجه عبد الحفيظ الشكر للاعبين على مجهودهم وتركيزهم خلال المرحلة الماضية، وطالبهم ‏باستمرار التركيز لحسم لقب الدوري بشكل رسمي، قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وقال مدير الكرة إن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا مساء اليوم على الإسماعيلي، وبات على بعد خطوة ‏من حسم لقب الدوري، معربًا عن أمله فى أن يكون التتويج الرسمي بلقب الدوري يوم الإثنين المقبل أمام ‏الاتحاد السكندري.‏

وأوضح عبد الحفيظ أن المستوى المتدرج للفريق عقب العودة من فترة توقف طويلة بسبب جائحة ‏كورونا أمر طبيعي، مشيرا إلى أنه يأمل في وصول اللاعبين إلى المستوى المطلوب قبل مواجهة ‏الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.‏

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق مستمر في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم الإثنين المقبل،‏ والمطلوب في الفترة الحالية هو التركيز التام في هذه المواجهة من أجل حسم الفوز بلقب الدوري رقم ‏‏42 في تاريخ النادي.‏

وأكد عبد الحفيظ أن ظهور مؤمن زكريا أمس في مران الفريق كان أكبر دافع للاعبين أمام الإسماعيلي، في مشهد يعكس قيم النادي الذي دائمًا ما يكون بجوار أبنائه.‏

وشدد سيد عبد الحفيظ على أن الأهلي جاهز لمواجهة الوداد في أي وقت، بعد قرار «كاف» بتأجيل ‏مواجهتي الفريقين إلى أكتوبر المقبل بدلا من سبتمبر الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا في ‏دولة المغرب الشقيقة.‏
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