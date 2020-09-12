اتعلموا من الدوريات العالمية.. شوبير يستنكر موقف سيد عبد الحفيظ بفرض حظر إعلامي على لاعبي الأهلي





وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " ان قرار عبدالحفيظ غير منطقي مشددا ان في جميع الدوريات العاليمة يجري اللاعبين احاديث عقب المباريات خاصة مع القنوات الحاصلة على حق البطولات





وأضاف شوبير أن كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس وميسي نجم برشلونه يجرون احاديث عقب انتهاء المباريات مشددا ضروروة ان يتعلم الوسط الرياضي المصري مما يحدث في الدوريات العالمية





فرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حظرا إعلاميا عقب الفوز على الإسماعيلي بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، لفرض التركيز من أجل حسم لقب الدوري المصري، خلال مباراة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل.





وارتفع رصيد الأهلي إلى 71 نقطة متربعا على صدارة الدوري ويفصله 3 نقاط عن حسم اللقب رسميا فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة .





أعرب الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن اندهاشه من قرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الاهلي بمنع لاعبي الفريق من اجراء اي تصريحات عقب مباراة الفريق امام الاسماعيلي