إصابة شخص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.





على الفور تلقت غرفة مرور الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروري بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية؛ مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وكسر فى الذراع اليمنى.





وتبين من المعاينة الأولية لرجال المرور، أن قائد السيارة الملاكي كان يسير فى اتجاهه الصحيح بشارع عبد المنعم رياض، وأثناء وصوله إلى الإشارة اقترب منه قائد الدراجة البخارية بالطريق المعاكس؛ مما أدي إلى الاصطدام، كما أن قائد الدراجة كان يسير بسرعة جنونية.





وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على قائد السيارة لحين الانتهاء من محضر الشرطة الذي تحرر بمعرفة رجال المرور المكلفين، وتم تسيير الحركة المرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز.