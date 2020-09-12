AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة شخص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
تصادم سيارة ملاكي
تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية
Advertisements
رامى المهدي
وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

على الفور تلقت غرفة مرور الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروري بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية؛ مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وكسر فى الذراع اليمنى.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال المرور، أن قائد السيارة الملاكي كان يسير فى اتجاهه الصحيح بشارع عبد المنعم رياض، وأثناء وصوله إلى الإشارة اقترب منه قائد الدراجة البخارية بالطريق المعاكس؛ مما أدي إلى الاصطدام، كما أن قائد الدراجة كان يسير بسرعة جنونية.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على قائد السيارة لحين الانتهاء من محضر الشرطة الذي تحرر بمعرفة رجال المرور المكلفين، وتم تسيير الحركة المرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز. 

إصابة شخص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين
إصابة شخص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين
إصابة شخص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين
إصابة شخص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

نترات أمونيوم وتأهب أمني.. المغرب يحذر من قنبلة موقوتة

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج من 11 كلمة يجعل الله يرزقك بزوجة حسناء

من دعاء النبي.. 8 كلمات لعلاج الخراج أو الدمل

الدولار بـ 15.84 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 12-9-2020

بنسب تتراوح بين 40% و50%.. تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بالغربية ..فيديو

أخبار الرياضة.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي.. صالح جمعة يخرج بكفالة.. وبيراميدز يفاوض كلاوديو رانييري وستيف بروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولارات.. تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

اختفت فجأة.. ممثلة أمريكية تغرق أمام أعين طفلتها رغم إجادتها السباحة| فيديو