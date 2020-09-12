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ثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد حيث، قدم قصر ثقافة موط عرض لفرقة موط التلقائية وقدمت العديد من الرقصات التراثية، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة فقرة عزف منفرد للطالب عبدالله وصفي سنوسى، وقدم بيت ثقافة الجديدة بالداخلة سرد لقصص للأطفال.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة تثقيفية عن السلام ودوره في تقدم الأمم حاضرها محمد خليل جبري وتحدث عن تعريف السلام ودوره الفعال فى تنمية المجتمع ولابد من التصدى للإرهاب بكافة أشكاله، كما قدم بيت ثقافة بلاط بالداخلة ورشة رسم وتلوين بعنوان "لا تسرف فى الماء" للتدريب على التعبير عن مايدور حولنا بالرسم والتلوين، وعقدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد محاضرة ثقافية بعنوان "الإسعافات الاولية" قدمها حماده حيدر محمود وتحدث عن أهمية الإسعافات الأولية وكيفية إسعاف المصاب بطريقة سريعه وما هى الإجراءات الواجب اتباعها لإسعافه.

أصدر بيت ثقافة صنعاء مجلة حائط ارشادية، كما قدم بيت ثقافة القصر  ورشة حكي عن مخاطر ادمان الهواتف الذكية والنتائج المترتبة عليها. 

قدم قصر ثقافة الخارجة عرض لفرقة الخارجة للفنون الشعبية وقدمت الفرقة مجموعة من الرقصات التراثية الغنائية التى تحاكى التراث الواحاتى.

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