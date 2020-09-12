سعر متر الريف 50 جنيها .. 17 رسالة من رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية في المستقبل. أكد الدكتور، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية في المستقبل.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أثناء لقائه الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء بمحافظة القليوبية، أن الدولة تبذل ما في وسعها لوقف نزيف التعديات على الأراضي الزراعية.





وخلال المؤتمر أطلق رئيس الوزراء مجموعة من التصريحات والرسائل للإجابة على التساؤلات التي تشغل بال المواطن، نرصدها فيما يلي :-





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1- خصم 25 % حال سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء دفعة واحدة





التصالح في مخالفات البناء في الريف المصري. 2 - 50 جنيها فقط قيمة مترفي الريف المصري.





3 - لن نسمح بالبناء على قيراط واحد جديد من الأراضي الزراعية





4 - إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن حتى 2030





5 - فقدنا 400 ألف فدان زراعى بالبناء العشوائى على مدار 40 عاما









6 - مصر فقدت 90 ألف فدان زراعي منذ 2011 وحتى الآن





7 - الدولة لديها كل الحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية





8 - حريصون على إنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية لإطعام 100 مليون ممصري





9 - الدولة في سباق شاق لملاحقة المخالفين وإنهاء مخالفات التعدي على الأراضي





10 - مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضٍ زراعية من دون أى تخطيط





11 - أقل قيمة للتصالح 50 جنيها وأعلى قيمة 2000 جنيه للمتر





12 - لسنا في صراع أو معركة مع المواطن ولكن هدفنا خدمة الشعب





13 - تسجيل 2 مليون مخالفة بناء على 90 ألف فدان





14 - لدي المواطن فرصة ذهبية حقيقية لتقنين أوضاعه





15 - تكلفة استصلاح فدان زراعى واحد من 150 لـ200 ألف جنيه





16 - مليون مواطن فقط تقدموا بطلب تصالح في مخالفات البناء





17 - 40 مليار جنيه تكلفة تطوير 1000 تجمع ريفي ضمن مبادرة حياة كريمة











