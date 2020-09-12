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توك شو

فيه شوارع لا تدخلها الشمس.. مدبولي للشعب: أنتوا بتحاسبونا على إيه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعمل بمعزل عن المواطن ، وانها تحاول التصدي لكل المشكلات لتوفير حياة امنة للمواطن وبها مرافق وخدمات، معقبًا: "بتسألونا بنعمل كده ليه دلوقتي".

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه مع الاعلاميين والصحفيين، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، رسالة الى المواطنين: "انتوا بتحسبونا احنا على المشاكل ديه، وان اجهزة الدولة كانت ساكتة".

واوضح ان الدولة على دراسة كاملة بحجم المشكلة والتحدي التي تواجه المواطنين ومراعية تماما حقوق المواطن، معقبًا: ان ظاهرة البناء العشوائي لا يوجد بها تخطيط للشوارع والمرافق لدرجة ان هناك شوارع كاحلة ليل ونهار لا تستطيع الشمس ان تتخللها بسبب ضيقها.

واضاف ان في تلك المناطق غير المخططة ، اذا حدثت كارثة او ما شبه ذلك لا تستطيع جهات الانقاذ او المعنية ان تتصل للمكان بسبب ضيق الشوارع وارتفاع العمارات.
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