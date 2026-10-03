رئيس السنغال: نيباد أنجزت مشروعات مهمة فى عدد من المجالات الحيوية

قال باسيرو فاي، رئيس جمهورية السنغال، إن هناك العديد من المبادرات التي يجري تنفيذها من خلال الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد»، كما أن هناك التزاما كبيرا من جانب جميع الدول المؤسسة، ومن بينها الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر، لدعم جهود الوكالة والمساعدة في تنفيذ العديد من المشروعات بالقارة الأفريقية.

وأضاف باسيرو فاي، خلال كلمته في أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد»، أن «نيباد» تمكنت من إنجاز العديد من المشروعات في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها التجارة والبنية التحتية وتعزيز الأمن الغذائي، بما يدعم جهود التنمية في مختلف دول القارة، ويسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية.

وبين أن دعم مشروعات البنية التحتية يمثل أهمية كبيرة في تسهيل حركة وانتقال المواطنين بين الدول الأعضاء بصورة أفضل، إلى جانب تعزيز الترابط بين دول القارة وتيسير حركة التجارة والتعاون الاقتصادي بينها.

وأكد أن وكالة «أودا-نيباد» تضطلع بدور مهم في مساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات ومبادرات يعكس أهمية العمل القاري المشترك، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول المؤسسة لـ«نيباد» يمثل أحد العوامل المهمة في دعم تنفيذ البرامج والمشروعات، وتعزيز قدرة القارة على مواجهة التحديات التنموية، وتحقيق المزيد من التكامل في مجالات البنية التحتية والتجارة والأمن الغذائي.