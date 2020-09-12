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حوادث

ضبط صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:59 م
ضبط صاحب مخبز ببولاق
ضبط صاحب مخبز ببولاق
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لاستيلائه على ٣ ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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