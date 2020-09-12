فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

نشرت زوجة رامي جمال، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة.
وتألقت زوجة رامي جمال
، بإطلالة صيفية مرتدية توب بألوان مبهجة بدرجات الفوشيا والبينك الفاتح، وظهرت وهى جالسة على العوامة امام البحر.
اما من الناحية الجمالية اعتمدت زوجة رامي جمال
، علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.
يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".