إنشاء 5 بحيرات صناعية و4 سدود وقناة تصريف بجنوب سيناء

عقدت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء اجتماعا بمدينة أبورديس وبحضور رئيسي مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة وعدد من مسئولي المياه الجوفية والإدارة الهندسية والموارد المائية بالمحافظة؛ لمعاينة مخرات السيول ودراسة الاستعدادات اللازمة لها .





وقالت نائب المحافظ إن المدينة قد تعرضت لطقس مضطرب خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الماضي من سيول جارفة وأمطار غزيرة وقطع وانهيار لبحيرة بعبع على حدود المدينه امام المنطقة الصناعية وتسببت في أضرار بالغة لمباني ومنشأت بالمدينة .

وأكدت نائب محافظ جنوب سيناء أنه سيتم العمل علي إصلاح ما حدث من تلفيات وإعادة البحيرة لوضعها الطبيعي إلى ما كانت عليه لإدخال الخدمة مرة اخري كما سيجري العمل علي انشاء قناة توجيه بطول 4 كم من مخرج وادي بعبع لتأمين مرور المياه من الاتجاه الشرقي للغربي دون أضرار بالطريق وهذه الأعمال كافية فقط لتأمن الطريق من أخطار السيول.





واضافت نائب المحافظ انه سيجري دراسة مقترح لإنشاء 5 بحيرات صناعية و4 سدود حماية بالاضافة الى قناة تصريف للمياه

وكانت وجهت الحكومة المصرية المحافظين للاستعداد لموسم السيول القادم وانشاء السدود والبحيرات وتمهيد مخرات السيل وإزالة آية تعديات على مخرات السيول .



