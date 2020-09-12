AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنشاء 5 بحيرات صناعية و4 سدود وقناة تصريف بجنوب سيناء

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
عقدت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء اجتماعا بمدينة أبورديس وبحضور رئيسي  مدينتي  أبو رديس وأبو زنيمة  وعدد من مسئولي المياه  الجوفية والإدارة الهندسية والموارد المائية بالمحافظة؛ لمعاينة  مخرات السيول   ودراسة الاستعدادات اللازمة لها . 

وقالت نائب المحافظ إن المدينة قد تعرضت لطقس  مضطرب  خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الماضي من سيول جارفة وأمطار غزيرة  وقطع وانهيار لبحيرة بعبع على حدود المدينه امام المنطقة الصناعية وتسببت في أضرار بالغة لمباني ومنشأت بالمدينة . 
 
وأكدت  نائب محافظ جنوب سيناء أنه سيتم العمل علي إصلاح ما حدث من تلفيات وإعادة البحيرة لوضعها الطبيعي إلى ما كانت عليه لإدخال  الخدمة مرة اخري كما سيجري العمل علي انشاء قناة توجيه بطول 4 كم من مخرج وادي بعبع لتأمين مرور المياه من الاتجاه الشرقي للغربي دون أضرار بالطريق وهذه الأعمال كافية فقط لتأمن الطريق من أخطار السيول.  

واضافت نائب المحافظ انه سيجري دراسة مقترح لإنشاء 5 بحيرات صناعية و4 سدود حماية بالاضافة الى قناة تصريف للمياه
 وكانت وجهت الحكومة المصرية المحافظين للاستعداد لموسم السيول  القادم  وانشاء السدود والبحيرات  وتمهيد مخرات السيل  وإزالة آية تعديات على مخرات السيول . 

اقرا ايضا : 
إنشاء 5 بحيرات صناعية و4 سدود وقناة تصريف بجنوب سيناء
إنشاء 5 بحيرات صناعية و4 سدود وقناة تصريف بجنوب سيناء
إنشاء 5 بحيرات صناعية و4 سدود وقناة تصريف بجنوب سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمناقشة أعمال الحماية من أخطار السيول.. وزير الموارد المائية يستقبل محافظ جنوب سيناء

باستثمارات مليار جنيه.. وزير الموارد المائية ومحافظ جنوب سيناء يبحثان مشروعات الحماية من السيول

"كلفتنا 4 مليارات جنيه".. الري: لدينا 117 مخرا للسيول على مستوى الجمهورية.. فيديو

استكمال الإنشاءات فى مشاريع مواجهة السيول بالبحر الأحمر .. صور

الهرابات الأرضية.. السيول تعانق وسط سيناء ومساعٍ لأقصى استفادة منها في الزراعة

ترشيحاتنا

فرعون السينما.. وفاة الفنان عبد الرازق الشيمي أشهر كومبارس في مصر

فاروق جعفر أهلاوي وأنوي الترشح لرئاسة الزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ عزمي مجاهد قبل وفاته

وزارة التموين: وقف مدير مكتب بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وإحالته للتحقيق

فريق عمل قانوني بالنادي الأهلي لمتابعة قضية صالح جمعة

استجابة لما نشره موقع صدى البلد.. نائب وزير التعليم يتواصل مع الطالب ضحية كورونا لحل أزمته

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق اليابان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه