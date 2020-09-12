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سيارات

حادث مرعب.. انشطار سيارة أودي إلى نصفين فى فرنسا.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:01 م
اودي
اودي
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أماني نوار
انشطرت سيارة أودي R8 إلى نصفين بعد اصطدامها العنيف بـ 13 سيارة مركونة في غرب باريس، وهرب سائقها من مكان الحادث.


ويبين الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يتعرض أحد لأي أذى، بينما اكتشفت الشرطة الفرنسية أن أودي تم تأجيرها مع سيارة بورش 911، وتم انفصال خلفيتها بالكامل بسبب عنف الصدمات المتوالية.
 

 ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل انفصل المحرك V10 عن جسم  السيارة، واحترق سريعا بعد الحادثة الكبيرة، وقام أكثر من 5 ملاك على الأقل للسيارات المتضررة بتقديم بلاغات ضد السائق المتهور، للحصول على تعويضات منه.


يذكر أن أودي تعتبر من أوائل صناع السيارات في القارة الأوروبية الذين دخلوا في تعاون في مجالات الصناعة والإنتاج مع كبرى الشركات الصينية وثاني شركة حول العالم بعد العملاق الأمريكية جيب.


وكشفت التقارير أن التعاون بين أودي وSAIC جاء ضمن تعاون بصورة أكبر مع مجموعة فولكس واجن الألمانية الشهيرة، التي تمتلك أودي من الأساس.
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