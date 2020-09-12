السيطرة على حريق بجوار محطة السكة الحديد بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق هائل نشب بصناديق أخشاب مخصصة لملابس الحراسات المكلفة بحراسة محطة السكة للحديد قبل أن تطول مبانى المحطة والمناطق المجاورة.





وكان نشب حريق فى عدد كبير من الصناديق الخشبية من الناحية الشرقية لمحكة السكة الحديد بالمنيا وأسفر الحريق عن تلفيات فى الصناديق دون وقوع إصابات بشرية حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التى توجهت على الفور إلى مكان الحريق دون حدوث إصابات بشرية او تلفيات فى المنشآت الخاصة بقسم شرطة النقل والمواصلات والمنشآت الخاصة بمحطة السكة الحديد

كما تم إخلاء المنطقة من كافة المحتويات والصناديق بعد اندلاع الحريق قبل أن تمتد النيران إليها.





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وأشار المصدر إلى أن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق إلقاء سيجارة مشتعلة أدى إلى اشتعال النيران في أكوام قش الأشجار والصناديق وتباشر النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.