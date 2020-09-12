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حوادث

ضبط عاملين سرقا 1700 كيلو من مهمات السكة الحديد بسوهاج

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:20 م
ضبط عاملان لسرقتهم
ضبط عاملان لسرقتهم 1700 كيلو من مهمات السكة الحديدية
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قسم المحافظات
نجحت شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، في القبض على عاملين لسرقتهما مهمات السكك الحديدية من داخل مخزن الدريسة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من عمليات النجدة بقيام مجهولين بسرقة بعض مُتعلقات السكة الحديد داخل مخزن الدريسة.

وبالتحريات والفحص تبين ارتكاب عاملان واقعة السرقة، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وضبطت قوات الأمن 1700 كيلو جرام من مهمات السكة الحديد، وبمواجهتهما، إعترفا بارتكاب الواقعة، والإستيلاء على المضبوطات بقصد بيعها والتربح منها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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