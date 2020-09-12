عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك أمام الإنتاج

تأكد غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق في مباراة الانتاج الحربي، بعد أن اشتكى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية.





ويخوض الزمالك لقاء الإنتاج غدا الأحد في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وسيقام اللقاء باستاد الانتاج الحربي.





وحضر اللاعب إلى مقر النادي الأبيض اليوم ولم يشارك في التدريب





يأتي هذا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الأخيرة في الجولة السادسة والعشرين.





ويعاني الزمالك من غياب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر الأساسي أيضا بسبب الإصابة التي يعاني منها بكسر في عظمة الترقوة.