عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك أمام الإنتاج

تأكد غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق في مباراة الانتاج الحربي، بعد أن اشتكى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية.
ويخوض الزمالك لقاء الإنتاج غدا الأحد في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وسيقام اللقاء باستاد الانتاج الحربي.
وحضر اللاعب إلى مقر النادي الأبيض اليوم ولم يشارك في التدريب
يأتي هذا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الأخيرة في الجولة السادسة والعشرين.
ويعاني الزمالك من غياب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر الأساسي أيضا بسبب الإصابة التي يعاني منها بكسر في عظمة الترقوة.