خالص التعازي لصديقي أمير.. محمد زيدان ينعي عزمي مجاهد

إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي إلي رحمة الله الكابتن عزمي مجاهد. خالص التعازي لصديقي أمير عزمي مجاهد وأسرته. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلي 🙏🏻🙏🏻