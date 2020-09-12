القصير: الرقعة الزراعية خط أحمر.. وسنحصر التعديات الكترونيا.. ونضع كل إمكانيات الوزارة لازالة المخالفات

وزير الزراعة:

الرقعة الزراعية خط احمر ويجب الحفاظ عليها

سنقوم بحصر التعدي ومتابعة اداء العاملين على حماية الأراضي بشكل الكتروني

وضع كل إمكانيات الوزارة لازالة كافة التعديات في المهد









أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، عدة رسائل اليوم من أهمها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمراعاة أهالي الريف والقرى، وإعلان أن قيمة التصالح لكل الريف المصري سيكون الحد الأدنى لقيمة التصالح وهي 50 جنيها للمتر، كما تقرر خصم 25% من قيمة مبلغ التصالح عند تسديد كامل القيمة بالمدن، مشيرًا إلى القانون قد حدد أنه من الممكن أن يتم تقسيط المبلغ.









ووجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصدي لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل إمكانيات الوزارة لازالة كافة التعديات في مهدها، مشيرًا إلى ان الرقعة الزراعية خط احمر ويجب الحفاظ عليها من أي تعد لأهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.









وقال له ، إنه في إطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعد ومتابعة اداء العاملين على حماية الأراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.









وزير الزراعة شدد على مسؤولية مديريات الزراعة عن حصر الاصول التابعة للوزارة لاعادة استغلالها والاستفادة منها.









وشدد على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الانجاز فيه باعتباره في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.









وطالب القصير بضرورة توفير كافة الاسمدة والتقاوي للفلاحين ومتابعة المبيدات وتنفيذ حملات مستمرة لمواجهة الغش في مستلزمات الإنتاج .

وأكد وزير الزراعة لمديري المديريات اهمية حصر مراكز تجميع الألبان وتطويرها والتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية ومتابعة المشروع القومي لإحياء البتلو وكذلك تراخيص مزارع الدواجن والماشية.









وشدد على ضرورة حصر الزراعات ومواجهة اي آفة قد تؤثر على الانتاج النباتي.