AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كريستيانو رونالدو يقضي الإجازة مع صديقته وأطفاله.. شاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:07 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وصديقته واطفالهم
Advertisements
محمد بدران

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر كريستيانو رونالد برفقة صديقته جورجينا وأطفالهم داخل حمام سباحة، أثناء قضاء الإجازة الصيفية، ونالت إعجاب متابعيه، وعلق عليها وقت العائلة هو الافضل".

وتُوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى بالسيدة العجوز.

وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.

View this post on Instagram

Family Time is the best🤩🙏❤️

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من حمام سباحة.. صديقة كريستيانو رونالدو تنشر صورة بصحبة أولادها

بعد الفوز بالدوري الإيطالي .. كريستيانو رونالدو يظهر بصحبة أسرته .. شاهد

على متن يخت.. كريستيانو رونالدو يحتفل مع أسرته بلقب الدوري الإيطالي

استعراض فاخر لسيارات كريستيانو رونالدو

متفوقا على رونالدو.. ديبالا يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

رسميا.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الموسم بـ يوفينتوس

ترشيحاتنا

بعد معاناة مع كورونا.. وفاة خال الرئيس السوري بشار الأسد

تركي آل الشيخ يخصص 800 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا للمرة الثانية .. واللاعب يشكره

دون علمها.. سيدة تتصل بأهل عروس ابنها وتمنعهم من حضور الزفاف

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه

نجم الأهلي ناعيًا عزمي مجاهد: الجنة بما فيها يا صاحبي

إسكان اجتماعي ومتوسط.. رئيس الوزراء: السيسي وجه ببناء مليون شقة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور