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خبير أمن معلومات يكشف زيف الإخوان وطرق فبركة الفيديوهات.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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هاني حسين
شرح وليد حجاج خبير أمن المعلومات، طريقة تزييف عناصر الإخوان  الإرهابية لفيديوهات مظاهرات ضد الدولة المصرية .

وقال وليد حجاج  في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن   أدوات التزييف والفبركة واستحداث فيديوهات من العدم كثيرة ومجانية.

واضاف وليد حجاج:" يتم تزييف وفبركة فيديوهات على وسائل وأدوات بسيطة  لـ المونتاج وإدخال المؤثرات والخدع البصرية ".

وتابع وليد حجاج:"  الاستمرار في  ترويج الشائعات والأكاذيب  دليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح بشكل كبير وتحقق الكثير من الإنجازات".

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