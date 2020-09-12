خبير أمن معلومات يكشف زيف الإخوان وطرق فبركة الفيديوهات.. فيديو

شرح وليد حجاج خبير أمن المعلومات، طريقة تزييف عناصر الإخوان الإرهابية لفيديوهات مظاهرات ضد الدولة المصرية .





وقال وليد حجاج في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن أدوات التزييف والفبركة واستحداث فيديوهات من العدم كثيرة ومجانية.





واضاف وليد حجاج:" يتم تزييف وفبركة فيديوهات على وسائل وأدوات بسيطة لـ المونتاج وإدخال المؤثرات والخدع البصرية ".





وتابع وليد حجاج:" الاستمرار في ترويج الشائعات والأكاذيب دليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح بشكل كبير وتحقق الكثير من الإنجازات".



