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رياضة

بخطأ فادح من فان دايك.. ليدز يسجل هدف التعادل في شباك ليفربول

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:05 م
فان دايك
فان دايك
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أحمد هاني
منح خطأ الهولندي فيرجل فان دايك هدف التعادل لصالح ليدز يونايتد بعد مرور 30 دقيقة في شباك ليفربول لتصبح النتيجة 2-2، ضمن الجولة الأولى من الـ"بريميرليج"، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

وسجل محمد صلاح التقدم بعد مرور 5 دقائق من ركلة جزاء.

جاء هدف التعادل بعد انطلاقة رائعة من جاك هاريسون على الجبهة اليسرى للفريق أتبعه بإختراق لمنطقة جزاء ليفربول مراوغا لترينت أرنولد وجو جوميز ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أليسون سكنت الشباك.

وسجل فان داين التقدم مرة أخري قبل أن يمنح نفس اللاعب ليدز التعادل من خطأ جعل مهاجم ليدز ينفرد بالحارس.

وتوج رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، باللقب بعد حصد 99 نقطة، في موسم لا ينسى لليفربول، ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية.
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