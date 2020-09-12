رمز للتميز في كل شيء.. أيمن يونس ينعى عزمي مجاهد بكلمات مؤثرة









وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: " ربنا يرحمك ويغفر لك، كابتن عزمي مجاهد انسان عاشق ل بلده مصر و منتمي بكل حب واخلاص ل نادي الزمالك نجم من نجوم تاريخ الرياضة في الكرة الطائرة لعب لمنتخب مصر ونادي الزمالك وكان رمز للتميز في كل شيء، الله يرحمك"









وتعرض الراحل للإصابة بفيروس كورونا ومعه زوجته لتبدأ رحلة المعاناة ودخل فى مرحلة العزل المنزلي وساءت حالة عزمى مجاهد وزوجته ما استدعى نقل الثنائى إلى أحد المستشفيات بالمهندسين ودخل العناية المركزة رفقة زوجته.





تم وضع الراحل عزمي مجاهد على جهاز التنفس الصناعي وخرجت زوجته بعدها بأيام من العناية المركزة لكن الراحل لم يستطع مقاومة الفيروس اللعين وقام الأطباء مساء أمس الجمعة بنزع التنفس الصناعي عنه ليقوم مسئولو المستشفى بإبلاغ نجله أمير عزمى بالوفاة صباح اليوم السبت وبدوره قام بإعلان الخبر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وقال : أبويا مات.



ربنا يرحمك و يغفر لك ..كابتن عزمي مجاهد انسان عاشق ل بلده مصر و منتمي بكل حب واخلاص ل نادي الزمالك نجم من نجوم تاريخ الرياضه في الكره الطائره لعب لمنتخب مصر و نادي الزمالك وكان رمز للتميز في كل شيء ...الله يرحمك pic.twitter.com/XEeoqOhMcI — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) September 12, 2020

نعى المحلل الرياضي، أيمن يونس، نجم الزمالك والمنتخب الراحل، مدير إدارة المتابعة في الاتحاد المصري لكرة القدم ،عزمي مجاهد، والذي توفي صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا المستجد