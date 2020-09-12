AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمز للتميز في كل شيء.. أيمن يونس ينعى عزمي مجاهد بكلمات مؤثرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
نعى المحلل الرياضي، أيمن يونس، نجم الزمالك والمنتخب الراحل، مدير إدارة المتابعة في الاتحاد المصري لكرة القدم ،عزمي مجاهد، والذي توفي صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا المستجد


وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "ربنا يرحمك ويغفر لك، كابتن عزمي مجاهد انسان عاشق ل بلده مصر و منتمي بكل حب واخلاص ل نادي الزمالك نجم من نجوم تاريخ الرياضة في الكرة الطائرة لعب لمنتخب مصر ونادي الزمالك وكان رمز للتميز في كل شيء، الله يرحمك"


وتعرض الراحل  للإصابة بفيروس كورونا ومعه زوجته لتبدأ رحلة المعاناة ودخل فى مرحلة العزل المنزلي وساءت حالة عزمى مجاهد وزوجته ما استدعى نقل الثنائى إلى أحد المستشفيات بالمهندسين ودخل العناية المركزة رفقة زوجته.


تم وضع الراحل عزمي مجاهد على جهاز التنفس الصناعي وخرجت زوجته بعدها بأيام من العناية المركزة لكن الراحل لم يستطع مقاومة الفيروس اللعين وقام الأطباء مساء أمس الجمعة بنزع التنفس الصناعي عنه ليقوم مسئولو المستشفى بإبلاغ نجله أمير عزمى بالوفاة صباح اليوم السبت وبدوره قام بإعلان الخبر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وقال : أبويا مات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمي طلعت زكريا تنعى رجاء الجداوي: ربنا يرحمك إنتي وبابا

شوبير ينعي عزمي مجاهد

بعد وفاته بفيروس كورونا.. خالد الغندور ينعى عزمي مجاهد

كواليس اللحظات الأخيرة في رحلة عزمى مجاهد بعد إصابته بفيروس كورونا

شاهد.. نجوم الرياضية ينتظرون تشييع جثمان عزمي مجاهد من أمام المستشفى

كواليس الزيارة الأخيرة للراحل عزمى مجاهد لمقر اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

منذ عصر أمس| حريق ضخم في الكويت و7 فرق إطفاء تشارك .. والحكومة تتحرك

الصحة تكشف عن شروط التطوع لـ تجربة لقاح كورونا ..فيديو

بفستان مكشوف.. شاهد | مي الغيطي بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

أحمد موسى لـ وزير الرياضة: معاك الحزام الأسود؟ وصبحي: الكاراتيه السبب في مكانتي الحالية

صور جديدة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة.. شاهد

فيديو جراف.. أشياء تضعف السيارة وتقلل عزمها على الطريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة خلع الضرس دون ألم .. و7 طرق مختلفة

صور جديدة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة.. شاهد

بفستان مكشوف.. شاهد | مي الغيطي بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام