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اقتصاد

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بمصر الجديدة اليوم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم

أعلنت  شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق "هليوبوليس -  روكسي – الخليفة المأمون – حدائق القبة – مشية الصدر – منشية البكري – العباسية – حلمية الزيتون – حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية"، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين، وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لتنفيذ أعمال تطوير بميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط 1200 مم بمحطة مياه مسطرد  .

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وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي
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