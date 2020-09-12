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الإرهابي عبدالله الشريف يتقاضى 120 ألف دولار شهريًا.. أحمد موسى يكشف رواتب الخونة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:59 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي محمد ناصر يتقاضى 60 ألف دولار في الشهر، والإرهابي عبد الله الشريف يتقاضى 120  ألف دولار شهريًا، والارهابي حمزة زوبع يحصل على 45 ألف دولار في الشهر .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن موقع العربي الحديث نشر رواتب أذرع الجماعة الإرهابية والسيارات التي يركبونها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هؤلاء الخونة لازم يهاجموا الدولة المصرية كي يحصلون على المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "الخونة والإرهابيين يهدفون إلى إسقاط الدولة المصرية وهدم مؤسسات الدولة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "إعلاميو القنوات الإرهابية يتحدثون عن سوء أحوال المصريين وهم يحصلون على أموال مقابل خيانتهم وما يحصلون عليه هو ثمن الخيانة ".
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