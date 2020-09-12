ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة.. صالح جمعة ينعى عزمي مجاهد

نعى صالح جمعة لاعب النادي الاهلي، عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وكتب صالح جمعة عبر حسابه علي "انستجرام": "‏انا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يرحمك يا كابتن عزمي.. ويجعل مثواك الجنة".





يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.





لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأوليمبية، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.



