وقف دعوى دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية لمدة شهر

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، في الدعوى المستعجلة المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، لمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية؛ لتطاوله على الدولة المصرية، بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.





وأكدت الدعوى ، أن "البغيلي" اعتاد على الإساءة للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك لإدخال الوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتنة بينهم وتناسى أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة شعبها في أي دولة بالعالم، وأمام هذه التصريحات البذيئة التي أدلى بها البغيلي فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدمي هذا الصحفي مصر الطاهرة.



