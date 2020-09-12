برلماني: ممارسات الإرهابية الأخيرة ضد مصر مثيرة للسخرية والضحك

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان أن جميع ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية خاصة فيما تبثه الآلة الاعلامية التابعة لها وفضائيات العار والدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد الدولة المصرية من قطر وتركيا، اصبحت مثيرة للسخرية والضحك ، ليس من الشعب المصرى فقط؛ ولكن من كل شعوب العالم ، خاصة انها كل ما تبثه مجرد شائعات واكاذيب وموضوعات مفبركة وفيديوهات وصور قديمة ليس لها اى صلة بمهنة الاعلام من قريب او بعيد.





وقال " إسماعيل " فى بيان له اليوم ان هذه الجماعة المارقة اصبحت مغيبة وفقدت الوعى والإحساس لانها لا زالت تتصور ان سعيها الشيطانى فى كل ممارساتها لإحداث الفوضى مرة آخرى بالدولة المصرية، سواء من خلال نشر الأكاذيب والشائعات أو الدعوة لمظاهرات أو ماشابه من أساليب تحرض ضد القيادة السياسية والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة ، وتتصور وهما ، أن هذه الأساليب سيكتب لها النجاح ، وتناست ان الشعب المصرى العظيم الذى لفظ هذه الجماعة الارهابية وحكم دولة المرشد فى ثورته العظيمة والتاريخية 30 يونيو عام 2013 كتب شهادة وفاة لهذه الجماعة والشعب المصري العظيم منذ ذلك التاريخ ولن يستجيب لمثل هذه الدعوات بل أن المصريين حريصون على دعم القيادة السياسية.





وأضاف: كما أن الشعب المصرى اصبح على وعى وإدراك كاملين بالمخاطر التى تواجهه، ومحاولات قوى الشر والضلال والظلام والارهاب فى ضرب الفتن وتشويه القيادة السياسية ، ولذلك فان المصريين دائما يتقدمون الصفوف ويقفون خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطني ، ة صفا واحدا؛ لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة .



