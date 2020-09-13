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رياضة

محمد سالم: الزمالك أبعدني عن منتخب مصر وتعرضت للظلم مع الأبيض

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
محمد سالم
محمد سالم
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محمد رشاد
تحدث محمد سالم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تجربته داخل نادي الزمالك، وتأثيرها في مستقبله الكروي.

وقال محمد سالم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": ": تجربتي مع الزمالك تسببت في ابتعادي عن منتخب مصر وتعرضت للظلم خلالها".

وأضاف: "حسام البدري عادل في اختياراته وأي لاعب يتألق سينضم لمنتخب مصر، ومنتخب الفراعنة لا يعاني من مركز المهاجم وتلك النغمة ظهرت مع كوبر فقط".

وتابع: " بعض المسئولين كانوا يقولون بأنني مصاب لرئيس النادي".

وتطرق سالم في حديثه عن تجربه بنادي الداخلية ومشواره مع المقاولون، معلقًا: "سعيد بلقب البديل الذهبي في المقاولون واسعي  كي أكون اللاعب الذهبي، وعلاء عبد العال اعطاني الفرصة للعب من جديد وسعيد بتجربة الداخلية".
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