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رياضة

طلائع الجيش راحة عقب رباعية الجونة في الدوري

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
طلائع الجيش
طلائع الجيش
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محمد رشاد
أشاد مجلس إدارة نادي طلائع الجيش بالفريق الأول لكرة القدم  والجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز الكبير الذي حققه في مباراته الأخيرة أمام الجونة في الدوري بأربعة أهداف لهدف.

وأثني المجلس على إدارة الجهاز الفني للمباراة وبالروح العالية للاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز وإحراز المزيد من الأهداف في المباراة .

وطالب مجلس الإدارة من الجهاز الفني و اللاعبين بالاستمرار على نفس المستوى والتحلي بالروح القتالية العالية في الملعب لمواصلة الإنتصارات والتقدم أكثر للأمام بجدول الدوري العام .

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الحميد بسيوني المدير الفني منح اللاعبين راحة 24 ساعة لإلتقاط الأنفاس بعد المباراة القوية والفوز الكبير والساحق الذي حققه الطلائع مؤخرًا علي الجونة ، على أن يعود للتدريبات بملعبه بجهاز الرياضة العسكري استعدادا لمباراته القادمة يوم الخميس المقبل أمام المصري في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
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