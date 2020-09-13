أسعار العملات الأجنبية اليوم 13-9-2020

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه؛ بالبنوك العاملة بالسوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-9-2020، طبقا لقائمة أسعار العملات لدى البنك المركزي المصري.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.7 جنيه للشراء و15.8 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا:
أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
تباين أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع.. الإسترليني يفقد 50 قرشا
أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
تباين أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع.. الإسترليني يفقد 50 قرشا
وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.37 جنيه للشراء و20.5 جنيه للبيع
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.65 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.31 جنيه للشراء و17.42 جنيه للبيع.
وسجل سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 14.8 جنيه للشراء و14.9 جنيه للبيع.
وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.