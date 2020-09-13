السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأحد، ومنها:
صدى البلد
السيسى يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال
الوطن
مفتى الجمهورية يشيد بقرارات الحكومة بالتيسير للتصالح فى مخالفات البناء
الشروق
متحدث الكهرباء: مصر ستصبح بوابة ربط كهربائى بين أفريقيا وأوروبا ولدينا وفرة فى الطاقة المتجددة
اليوم السابع
وزير المالية: لا نية لزيادة الضرائب والسياسات الضريبية مستقرة
الأهرام
الصحة: تسجيل 148 إصابة جديدة بفروس كورونا و20 حالة وفاة
مصراوى
مصر للطيران نسير 31 رحلة دولية تقل 3500 راكب
مبتدأ
محافظ الغربية يوجه بتقديم تسهيلات للمقبلين على التصالح فى مخالفات البناء