AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي يوجه بتوفير الإمكانيات لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأحد، ومنها:

صدى البلد
السيسى يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال

الوطن
مفتى الجمهورية يشيد بقرارات الحكومة بالتيسير للتصالح فى مخالفات البناء

الشروق
متحدث الكهرباء: مصر ستصبح بوابة ربط كهربائى بين أفريقيا وأوروبا ولدينا وفرة فى الطاقة المتجددة

اليوم السابع
وزير المالية: لا نية لزيادة الضرائب والسياسات الضريبية مستقرة

الأهرام
الصحة: تسجيل 148 إصابة جديدة بفروس كورونا و20 حالة وفاة

مصراوى
مصر للطيران نسير 31 رحلة دولية تقل 3500 راكب

مبتدأ
محافظ الغربية يوجه بتقديم تسهيلات للمقبلين على التصالح فى مخالفات البناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو العينين: سيرة الفريق العصار الجلية لن تفارق ذاكرة الوطن.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الصحة تسجل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة.. يتصدر نشرة صباح البلد

اقتراب إصابات كورونا مصر من 90 ألفا تتصدر نشرة صباح البلد "فيديو"

نتيجة الثانوية العامة بعد العيد.. والتعليم: النتائج مبشرة.. يتصدر نشرة «صباح البلد»

آخر موعد لتسديد جدية التصالح فى مخالفات البناء.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة بسيناء لتعزيز الرقعة العمرانية.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. الأوقاف: تخلصنا من عناصر الإخوان الإرهابية.. وزيرة الصحة تعلن خبرا سارا عن إنتاج لقاح كورونا فى مصر.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

أسعار العملات الأجنبية اليوم 13-9-2020

سلملي علي أبويا.. علي ربيع ينعي عمه برسالة مؤثرة

مشروب طبيعي يساعد في الحفاظ على صحة القلب مدى الحياة

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

غضب عارم في المقاصة.. تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال وموقف المدير الفني

AdvertisementS

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره.. الإفتاء تحسم الجدل

الاشتباه في البواب.. فريق بحث لحل لغز مقتل خليجية داخل شقتها في الجيزة

كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

وزير الدفاع يكرم سيدة القطار والمجند .. ويؤكد: أعطت أروع الدروس فى التفاني والعطاء

طرق شحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل بسهولة.. فيديو

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء

عيد ميلاد مصطفى فهمي.. تعرف على عمره الحقيقي ولماذا لقبته زوجته اللبنانية بـ سي السيد

صديق كومان: برشلونة يرغب في ضم محمد صلاح.. واللاعب يفكر في الرحيل عن ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض .. رابعة الزيات تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

الأنهار تتمرد فى أفريقيا .. 4 دول تعاني من الفيضانات .. صور

بـ الأحمر الجذاب.. ميريهان حسين بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد