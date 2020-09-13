لقاء سويدان تكشف في ندوة صدى البلد أسباب اعتزالها الفن.. وتؤكد: أتقبل النقد ولهذا السبب ألجأ إلى البلوك ولا مانع من اللجوء إلى عمليات التجميل

لقاء سويدان:

لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير

تحضيرات شخصية جليلة تطلبت جهدا كبيرا

كيمياء تجمع بيني وبين محمد عادل

الغناء وجهتي الفترة المقبلة

هذه شروط الرجل الذي أرتبط به

أتمنى أن أقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة

ابنتي موهوبة

لا مانع من اللجوء إلى عمليات التجميل









ردود أفعال قوية حققتها النجمة لقاء سويدان من خلال مسرحية "سيد درويش" التي تعرض على مسرح البالون، لقاء تحدثت من خلال الندوة عن ردود الأفعال التي وصلت إليها وكواليس التحضير، كما تطرقت في الحوار إلى أسباب قرار عودتها بعد اعتزال الفن وموقفها من عمليات التجميل.









قالت الفنانة لقاء سويدان، خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد"، إن هناك أسبابا كثيرة لقرار اعتزالها الفن الفترة السابقة.









وأضافت لقاء سويدان: "كنت أمر بظروف صعبة أبرزها الهجوم الذي يتعرض له معظم الفنانين سواء في حياتهم أو على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أن الفن كان يمر بظروف غير طبيعية، فأنا أعمل في الوسط الفني منذ الطفولة وتعاملت مع كبار الفنانين".









وتابعت: "اعتزلت الفن وكنت في تلك الفترة متعاقدة مع مسلسل "البيت الكبير 2"، وأيضا كان معروض علي مسرحية "سيد درويش"، ولكني اعتذرت عن تلك الأعمال لأني أصبت بحالة من الإحباط".









وكشفت الفنانة لقاء سويدان أن قرار الاعتزال تسبب لها في ضيق شديد لأسباب عديدة، ما أدى إلى تراجعها عنه.



وأوضحت لقاء، خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد": "بعد قرار الاعتزال سافرت إلى الإمارات وكنت في تلك الفترة أدرس دراما لمدة 7 أشهر، ولكن اكتشفت مع مرور الوقت أنني أتراجع عن قرار الاعتزال لسببين، الأول أني لا أستطيع أن أعيش خارج مصر لمدة طويلة، والثاني أن الفن يجري في دمي".







.واستطردت: "بعت منزلي الذي كنت أعيش فيه بالإضافة إلى سيارتي حتى لا أعود مرة أخرى









وعبرت عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسرحية "سيد درويش" التي تعرض على مسرح البالون بالعجوزة.



وقالت: "لم أتوقع الكم الهائل من تعليقات الجمهور بعد انتهاء كل ليلة عرض".



وأكدت الفنانة لقاء سويدان أن شخصية "جليلة" التي قدمتها في مسرحية "سيد درويش" كان لها تحضيرات ضرورية، خاصة أن العمل استعراضي.



وقالت: "مصمم الاستعراض عادل عبده بذل مجهودا كبيرا من أجل الخروج بالشكل الرائع الذي ظهرنا به، وهذا ظهر من خلال ردود أفعال الجمهور والنقاد".



وأضافت: "ردود الأفعال قوية فاقت توقعاتي والعمل سيستمر لفترة طويلة".



وتابعت: "أنا سعيدة بكواليس مسرحية "سيد درويش" والتي تعرض على مسرح البالون".



واستطردت: "هناك كيمياء تجمع بيني وبين محمد عادل وأشعر كأنني وقفت أمامه أكثر من مرة، أيضا المخرج في جلسات التحضيرية خلق بيننا طابع الأسرة الواحدة".



وأكدت: "عندما وقفت على المسرح شعرت بحالة لم أشعر بها من قبل كأن روحي عادت لي، فالوقوف على المسرح شعور لا يوصف".





مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى‎.









كما أعربت الفنانة لقاء سويدان عن استيائها إزاء عدم حصولها على مستحقاتها المالية حتى الآن نظير مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير" على الرغم من انتهاء تصويره منذ فترة.



وقالت لقاء سويدان: "قبل اعتزالي التمثيل بفترة أبلغت منتج ومخرج العمل بعدم قدرتي على استكمال دوري ومحاولة البحث عن بديلة، لذلك لم أضع فريق العمل في ورطة".



ويشارك في بطولة مسلسل "البيت الكبير" كل من لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.







وأضافت أنها تتمنى أن تقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار العودة عن اعتزال الفن.



وتابعت: "أتمنى أن أقدم عملا قويا يناقش قضية معينة تهم المجتمع، فهذه النوعية من الأعمال يهتم بها الجمهور".







وقالت الفنانة لقاء سويدان، إنها تعود إلى الغناء الفترة المقبلة، خاصة أنها خاضت هذه التجربة من قبل.



وصرحت: "أقوم الفترة المقبلة بتحضير مجموعة من الأغاني السينجل".



وأضافت: "أفضل الأغاني السينجل منذ بدايتي الغنائية، خاصة أن الجمهور يفضلها، فمن المقرر أن أقدم ميني ألبوم يحمل جميع الألوان".







وأكدت الفنانة لقاء سويدان أنها تفكر في الارتباط والزواج مرة أخرى، وهذا ما أكدته خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد".



وقالت: "هناك شروط لابد أن تتوافر في الرجل الذي سوف أرتبط به مثل الصدق والتفاهم ولابد وأن يكون بيننا لغة حوار".







وأكدت الفنانة لقاء سويدان أنها لا تمانع استمرار ابنتها في المجال الفني، خاصة أنها تتمتع بموهبة التمثيل.



وقالت: "ابنتي تتمتع بموهبة التمثيل، وهذا ليس رأيي فقط بل النقاد والفنانين".







وشددت الفنانة لقاء لقاء سويدان على أنه لا مانع من اللجوء إلى عمليات التجميل، خاصة عند الحاجة إليها.

وأكدت: "أجريت عملية تجميل في أنفي لأنني كنت في حاجة إلى هذه العملية بالإضافة إلى أنني لست ضد هذا الموضوع وسوف ألجا إليه مرة أخرى لو كنت في حاجة إليه".





