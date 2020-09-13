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اقتصاد

جمارك السخنة والدخيلة تفرج عن 14.6 ألف شهادة بضائع بـ7.11 مليار جنيه في شهر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
صادرات وواردات
صادرات وواردات
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محمد يحيي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن وصول إجمالي الشهادات الجمركية المصدرة والواردة عن منفذي الدخيلة والسخنة بنهاية أغسطس الماضي إلي 14.6 ألف شهادة جمركية بقيمة 7.11 مليار جنيه.

وقالت مصلحة الجمارك، في بيان، الأحد، إنه تم الإفراج بمنفذي جمارك الدخيلة والسخنة خلال أغسطس الماضي، عن 11.983 ألف شهادة جمركية نهائيا عن عدد من السلع الاستراتيجية والأخرى  بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار جنيه.

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وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية اليوم، عن أن تلك البضائع كانت عبارة عن شحنات من " القمح، السكر، البقوليات، الذرة، مكونات تكييف، ثلاجات ومراوح، أقمشة وأخشاب وخيوط، قطع غيار سيارات وإكسسوارات موبايل".

ذكر التقرير أن جملة الرسوم الجمركية المحصلة على تلك البضائع بلغت 599.32 مليون جنيه والضرائب والرسوم الأخرى سجلت 2.14 مليار جنيه.

وعلى نفس السياق كشف التقرير عن وصول جملة الشهادات الجمركية المصدرة لـ 2598 شهادة شملت أصناف " رخام، رمال، فوسفات، فايبر، مواد بترولية، عصائر، ملابس جاهزة، أعشاب، مواد بترولية"، بقيمة تبلغ 4.311 مليار جنيه.

وبلغت جملة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على تلك البضائع نحو 2.74 مليار جنيه.

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